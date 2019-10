Der verlorene Sohn trifft, Bern gewinnt

Meisterträume, Vaterfreuden

Pestoni totalisiert aus den letzten drei Ernstkämpfen sieben Punkte. Das ist Balsam für den sensiblen Flügel nach seinem schwachen Meisterschaftsstart. «Ein paar Spiele waren okay – aber viel zu wenig gemessen an dem, was die Leute in Bern zu Recht von mir erwarten.»

An guten Tagen ist der Tessiner (28) einer der spektakulärsten Stürmer auf Schweizer Eis. Was ihm fehlt, ist die Konstanz. Pestonis Ziel ist klar: Er will seinen zweiten Meistertitel gewinnen, zum Erfolg dieses Mal aber mehr beitragen als beim Titel mit dem ZSC 2018: Damals verfolgte er das entscheidende Spiel als Überzähliger im Teambus am Fernseher.

Nach einem wenig erfolgreichen Abstecher nach Davos liebäugelte er mit der Rückkehr nach Ambri. Die Eltern frohlockten, sagten dem Sohn, er solle bitte nach Hause kommen. Dann kam das Angebot aus Bern: «Ich wusste: Diese Chance muss ich packen.» Es dürfte seine letzte in einem Spitzenteam sein.

Wobei die Berner diesem Label erst wieder gerecht werden müssen. Am Freitag folgt in Biel eine harte Prüfung. Womöglich wird sie der Meister ohne Pestoni in Angriff nehmen müssen. Spätestens am Freitag wird er zum zweiten Mal Vater. «Es kann jederzeit losgehen», sagt er. Gestern war Pestoni auf Abruf bereit.

Zum Glück für den SCB lässt sich das Töchterchen Zeit.