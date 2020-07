Der Turnverein lässt die Bären tanzen Das erste Fest fiel wegen Corona aus. Ob die Bärauer Turner ihr Jubiläum Ende Jahr zelebrieren können, weiss niemand. Aber die Bären wären bereit. Susanne Graf

100 Jahr-Jubiläum in Bärau

Der Holzbär vor dem Schulhaus Bärau wird bleiben und noch lange auf die turnfreudigen Bärauer hinweisen. Marcel Bieri

So schnell lässt man sich in Bärau die gute Laune nicht verderben. Jedenfalls nicht bei den Verantwortlichen des Turnvereins. Da hatten sie doch alles so schön vorbereitet und organisiert – von der Begrüssungsansprache über die Parkplatzanweiser bis hin zum DJ und dem Grillchef. Im Mai hätten sie die Verbandsturnfahrt durchführen wollen. Bis zu 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden erwartet. Aber dann musste die grosse Sause wegen Corona abgesagt werden.