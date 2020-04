«Frey zu Hause» – Der neue Corona-Telefon-Podcast mit Patrick Frey In der ersten Folge spricht die Schauspielerin und Sängerin Delia Mayer, die zurzeit in «Unorthodox» auf Netflix zu sehen ist.

«Frey zu Hause – das ist der Corona-Telefon-Podcast mit Patrick Frey und seinen Gästen über das Leben in der «aussergewöhnlichen Lage». Grafik: Marina Bräm

Der Schauspieler und Autor Patrick Frey will wissen, wie es den Schweizerinnen und Schweizern während der Corona-Pandemie geht. Er ruft prominente und weniger bekannte Menschen an und führt ein persönliches Gespräch. Der authentische und ungeschnittene Telefon-Podcast in der «aussergewöhnlichen Lage».