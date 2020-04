Uni Bern im Aufwind – Der Medizinalstandort Bern gewinnt in der Krise an Profil Berner Forscherinnen und Forscher gehören in diesen Tagen zu den gefragtesten Corona-Experten Europas. Die Universität könnte davon langfristig profitieren. Quentin Schlapbach

Volker Thiel vom Institut für Virologie und Immunologie (links) und

Jörg Jores vom Institut für Veterinärbakteriologie gelang es als erstem Forscherteam weltweit, das Coronavirus zu klonen. Foto: Franziska Rothenbühler

Der Forschungsbetrieb an der Uni Bern ist in diesen Tagen in weiten Teilen zum Erliegen gekommen. Wegen der ausserordentlichen Lage darf die Einrichtungen nur noch nutzen, wer über eine Ausnahmebewilligung verfügt. Einen guten Grund, um weiter zu forschen, haben etwa jene, die sich direkt mit der Ursache dieses Shutdown auseinandersetzen: dem Coronavirus. Und davon gibt es in Bern gleich mehrere Wissenschafter.