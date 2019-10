Der Kopf ist frei, die Energie ist zurück

Mittlerweile hat der Vater zweier Töchter 245 Spiele in der Super League bestritten, steht in seiner achten Saison beim FCT. Faivre hat viel erlebt. Krisen und Degradierungen, Hochjubel und Beförderung. Er ist ein reflektierter Gesprächspartner, der lernen musste, Lob und Kritik nicht zu stark an sich herankommen zu lassen, der gelernt hat, aufzustehen, wenn er sich in der Aussenwahrnehmung wie in den letzten Wochen wieder einmal deutlich näher am Deppen als am Helden bewegt.

«Wenn du das nicht machst, wird es grausam schwierig», sagt Faivre, der auch seine Schwächephase zu Saisonbeginn selbstkritisch einordnen kann: «Wenn mehrere Fehler nacheinander passieren, ist das nie Zufall», sagt er.

Er habe nach den vielen Spielen eine mentale Müdigkeit gespürt, die es ihm verunmöglicht habe, sein normales Leistungsniveau zu erreichen. «Aber das ist menschlich, und da muss ich auch ehrlich zu mir selbst sein.» Faivre war im Kopf nicht frei, und für ihn ist klar: «Nur ein Goalie, der im Kopf frei ist, ist ein guter Goalie.»

Die «Luxussituation» im Tor

Er ist in ständigem Austausch mit dem Staff, und so befand Marc Schneider nach dem Spiel gegen Servette Faivre aus der Schusslinie zu nehmen und ihm eine Auszeit zu gönnen. «Es war offensichtlich, dass Gui eine Pause brauchte», sagt Schneider. Nun stand Faivre am letzten Samstag in Basel (1:3) nach fünf Spielen Unterbruch wieder im Tor, weil er seinen Trainer im Training überzeugt hatte.

«Ich habe mich sehr gefreut und gespürt, dass die Energie zurück ist», sagt Faivre und zeigt im nächsten Satz, weshalb er in Thun so geschätzt wird, egal, ob er spielt oder nicht. Er lobt seinen Konkurrenten Hirzel, sagt, dieser habe sehr gut gespielt.

Faivre ist nicht nur ein ruhender Pol, sondern ein ausgesprochener Teamplayer, was auch Schneider bestätigt. Er erzählt, wie sich Faivre auch als Ersatz immer konstruktiv verhalten und Hirzel unterstützt habe. «Solche Dinge zahlen sich aus.» Zum Beispiel indem der Trainer nun wieder Faivre das Vertrauen schenkt.