Gemeindeversammlung Fraubrunnen – Der Gemeinderat erhält nach Stichentscheid mehr Lohn Gleich zweimal musste Versammlungsleiter Peter Brunner nach einem Unentschieden in einer Abstimmung den Stichentscheid fällen. Hans Ulrich Schaad

Wer sich in Fraubrunnen als Gemeinderat engagiert, erhält ab 2022 eine höheres Entgelt. Foto: Christian Pfander

Es war an der Gemeindeversammlung Fraubrunnen heiss. Nicht nur die Temperaturen in der Turnhalle liessen die 70 Stimmberechtigten am Dienstagabend schwitzen. Ins Schwitzen gebracht wurden die Behörden auch durch enge Entscheidungen bei den Abstimmungen. Gleich zweimal resultierte ein Unentschieden: einmal ein 32 zu 32, einmal ein 34 zu 34.