Der Geist von Bretton Woods ist in Gefahr

Vor 75 Jahren, 1944, stand das Hotel Mount Washington leer – eine Folge von Kriegswirtschaft und Weltwirtschaftskrise. Doch dann beschloss der amerikanische Finanzminister Henry Morgenthau, genau hierher eine internationale Konferenz einzuberufen. Dabei dürfte die Abgeschiedenheit von Bretton Woods mitten im Krieg (die Alliierten landeten im Juni in der Normandie) eine grosse Rolle gespielt haben.

Die Regierung in Washington liess das damals etwas heruntergekommene Haus in wenigen Wochen auf Staatskosten renovieren. Die Arbeiten waren bei Konferenzbeginn noch nicht abgeschlossen, was während der Konferenz zu vielen Klagen führen sollte.

Ein erfolgreiches System

Die «International Monetary and Financial Conference of the United and Associated Nations» (so der offizielle Titel) begann am 1. Juli 1944. Insgesamt 730 Delegierte und Experten waren nach Bretton Woods gereist, ungefähr dreimal so viele, wie das Finanzministerium in Washington erwartet hatte. Sie kamen aus 44 Nationen, wovon einige noch von deutschen Truppen besetzt waren (etwa Frankreich, die Niederlande und Belgien) oder den Status von Kolonien hatten (Indien und Burma).

Als die Delegierten am 22. Juli ihre Arbeit abschlossen, konnten sie nicht ahnen, dass sie gerade an einer der erfolgreichsten Konferenzen des 20. Jahrhunderts teilgenommen hatten. Das in Bretton Woods beschlossene System bescherte den Industrieländern nach dem Krieg ein Vierteljahrhundert, in dem die Wirtschaft doppelt so schnell wuchs wie in irgendeinem vergleichbaren Zeitraum vorher oder nachher, wie die Ökonomen Barry Eichengreen (Universität Berkeley) und Peter B. Kenen (Princeton) anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Konferenz schrieben.

Das System fester Wechselkurse, auf das sich die Konferenz geeinigt hatte, gibt es zwar schon lange nicht mehr, die Bretton-Woods-Institutionen jedoch, der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank, spielen weiter eine zentrale Rolle in der Weltwirtschaft. Vor allem aber hat der Geist von Bretton Woods – noch – überlebt, die Überzeugung, dass sich Währungs- und Handelsfragen am besten durch internationale Zusammenarbeit lösen lassen. Oder wie es der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt in seiner Grussbotschaft an die Delegierten schrieb: «Handel ist das Herzblut einer freien Gesellschaft. Wir müssen dafür sorgen, dass die Arterien, durch die das Blut fliesst, nicht wieder verstopft werden wie in der Vergangenheit, durch künstliche Hindernisse, die aufgrund sinnloser Rivalitäten errichtet wurden.»

Freier Handel und Frieden hängen eng miteinander zusammen – an diese Überzeugung Roosevelts ist zu erinnern in einer Zeit, in der Protektionismus wieder modern geworden ist, ganz besonders in Amerika. Einer der Gründe für den Erfolg von Bretton Woods, so schreiben die Ökonomen Eichengreen und Kenen, war die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten hinter dem System standen, dass sie es durch Sanktionen schützten und auch dafür zahlten, zum Beispiel im Marshallplan für das kriegszerstörte Europa. Mit «America First» hätte das alles nicht funktioniert.