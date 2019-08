Der Flop-Bus

Freitagmorgen, 7.15 Uhr, am Busterminal in der Nähe des Zürcher Hauptbahnhofs: 12 Personen steigen in den Inlandfernbus Swiss-Express, der nach Bern und weiter nach Montreux VD fährt. Platz hätte der moderne, rollstuhlgängige Doppelstöckerbus für 71 Personen. Bei einer späteren Fahrt um 8.40 Uhr sieht es nicht viel besser aus. 15 Fahrgäste, die Mehrzahl jüngere Rucksacktouristen, steigen in den Bus nach Solothurn, Endziel Genf.