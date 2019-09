Tinnitus, der Feind im Ohr

Meist ist es ein unerwartetes Ereignis. Ein Lärm, ein Knall, der erschreckt und ängstigt. Darauf folgt ein dauerndes Pfeifen in einem oder beiden Ohren: der Tinnitus. Betroffen sind 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung, also bis 1,5 Millionen Menschen in der Schweiz, wie Lukas Anschütz erklärt, Leiter der interdisziplinären Tinnitus-Sprechstunde am Berner Inselspital.