Der Fed-Chef in Zürich – grosser Andrang an der Uni

Anwesend waren neben dem gesamten SNB-Präsidium auch viele führende Vertreter aus Wirtschaft und Politik. So unter anderen Credit Suisse-Chef Tidjane Thiam oder Magdalena Martullo-Blocher, SVP-Nationalrätin und Ems-Chefin. Vertreter der internationalen Presse wie von Bloomberg oder Reuters fanden sich schon zwei Stunden vor dem Start des Anlasses ein. Bloomberg übertrug die Veranstaltung auf seinem Fernsehkanal.

Gleich zu Beginn erklärte Powell auf eine Frage, dass er wegen den Notenbankertreffen bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich oft in der Schweiz weile, aber schon vor 44 Jahren das erste Mal hier war und mit seiner Frau immer wieder hier die Ferien verbracht hat.

Obwohl Jerome Powell nichts wirklich Neues zur Geldpolitik des Fed von sich gab, berichteten grosse US-Kanäle wie «Bloomberg», das «Wall Street Journal» und die «New York Times» von Powells Auftritt in Zürich. Von Bedeutung war sein Auftritt für die US-Wirtschaftspresse zum einen, weil gleichentags neue Zahlen vom US-Arbeitsmarkt veröffentlicht wurden – es wurden 130'000 neue Jobs geschaffen und die Arbeitslosenquote verblieb bei tiefen 3,7 Prozent.

Zum anderen ist der Auftritt in Zürich Powells letzter öffentlicher vor der nächsten Zinsentscheidung am 18. September. Powell erklärte am Anlass, die Arbeitslosenzahlen seien ein weiterer Beleg für die Stärke des US-Arbeitsmarkts, Gleichzeitig interpretierten die US-Medien Aussagen von ihm zu verschiedenen «signifikanten Risiken» in der Weltwirtschaft als Hinweis auf eine mögliche weitere Zinssenkung. Bei den Risiken hob Powell vor allem den «Handel» hervor, wobei er vermied, von einem Streit oder sogar Handelskrieg zu reden.

Bis ganz zum Schluss sprach niemand den Fed-Chef direkt auf sein Verhältnis zum US-Präsidenten an. Donald Trump prügelt per Twitter bei jeder Gelegenheit auf den von ihm eingesetzten Powell ein, weil er von diesem eine deutlich lockere Geldpolitik verlangt. Doch auch in den USA ist die Notenbank von der Politik formal unabhängig.