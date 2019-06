Der Einbrecher ist weg, doch die Angst bleibt

Das Beispiel ist zwar fiktiv, doch solche und ähnliche Geschichten sind Realität. Damit es nicht zum Schlimmsten kommt, sollte man aktiv werden, bevor etwas passiert – denn oft können einfache Einbruchschutzmassnahmen die Sicherheit signifikant erhöhen. Für eine umfassende Prävention empfiehlt sich in jedem Fall eine professionelle Beratung. Doch was, wenn es trotzdem zu einem Einbruch kommt? Die Psychologin Rahel Bachem erläutert im Interview, wie sich Einbrüche auf Opfer auswirken und wie Betroffene damit umgehen können.

Frau Bachem, was löst ein Einbruch bei Betroffenen aus?

Das Zuhause ist normalerweise der Ort, über den man die Kontrolle hat und wo man sich zurückziehen kann. Bei einem Einbruch geht dieses grundlegende Sicherheitsgefühl häufig verloren – für die Betroffenen ist das eine nicht zu unterschätzende Belastung.

Und wie äussert sich diese Belastung im Alltag?

Betroffene geraten oft in endlose Gedankenschleifen, von denen sie sich kaum lösen können. Häufige Symptome sind Konzentrationsschwierigkeiten und Schlafprobleme, was sich unter Umständen bis ins Berufs- und Privatleben auswirken kann. Manche ändern sogar ihre Gewohnheiten, getrauen sich kaum mehr aus dem Haus und vernachlässigen ihre sozialen Kontakte. In seltenen Fällen entwickeln Betroffene eine ernsthafte psychische Störung, die professionelle Behandlung benötigt.

Was raten Sie betroffenen Personen?

Wichtig ist, dass man sich nach dem ersten Schock die Zeit nimmt, zur Ruhe zu kommen und das Geschehene zu verarbeiten. Dabei ist es hilfreich, sich noch einmal genau vor Augen zu führen, was passiert ist. Auch sollte man sich mit anderen Menschen austauschen, um den eigenen Gefühlen Raum zu geben. Vielen hilft es auch, in der Wohnung etwas zu verändern: einige Möbel umstellen oder Wände neu streichen – damit wird man selber wieder aktiv und erobert sich quasi seinen Raum zurück, was sich auch positiv auf das Sicherheitsgefühl auswirkt.

Können Einbruchschutzmassnahmen ebenfalls helfen, das Sicherheitsgefühl wieder zu erlangen?

Ja, auch das gehört dazu, wieder aktiv zu werden: sich mit den Schwachstellen der Wohnung auseinanderzusetzen und entsprechende Beratung zu holen. Das ist sicher kein Wundermittel, aber ein wichtiger Teil im Verarbeitungsprozess. Entscheidend ist, dass man nicht wahllos Sicherheitssysteme kauft, sondern sich von einer Fachperson beraten lässt und mit deren Hilfe die angemessenen Schritte einleitet.