Der älteste lebende Teenager

Auch wenn ein solcher durchaus nachvollziehbar wäre: Eine Frau, die seit Jahrzehnten mit ihren exzentrischen Auftritten inspiriert und Furore macht, muss sich ihrer Wirkung auf andere bewusst sein. Und möchte diese Wirkung sicher auch gewinnbringend einsetzen.

Eine unglaublichen Lebensgeschichte

Dass nicht nur Apfels wacher Blick hinter den riesigen, runden Brillengläsern selbstironisch ist, beweist auch der Titel ihrer Biografie: «Accidental Icon». Was frei interpretiert heissen könnte: «Wie zum Teufel bin ich zu einer Ikone geworden?» Und der Untertitel «Musings of a Geriatric Starlet» setzt noch einen drauf.

Der Titel der deutschen Ausgabe, «Stil ist keine Frage des Alters», wirkt dagegen angesichts der unglaublichen Lebensgeschichte der gewitzten New Yorkerin etwas zahm. Iris Barrel hatte Kunstgeschichte studiert und eine Kunstakademie besucht, arbeitete sie zunächst für das Modemagazin «Women’s Wear Daily» und danach als Innenarchitektin und Interior Designerin.

Nach ihrer Heirat mit Carl Apfel, mit dem sie bis zu dessen Tod 2005 in eine glücklichen und inspirierenden Ehe führte, gründete das Paar 1950 eine Textilfirma, die sich auf die Reproduktion von antiken Stoffen spezialisierte. In späteren Jahren statteten sie sogar verschiedene Räume im Weissen Haus aus. Carl war vielleicht nicht ganz so exzentrisch wie Iris, aber er liess sich, vor allem in späteren Jahren, als er nicht mehr im eigenen Unternehmen tätig war, offenbar vom unkonventionellen Stil seiner Frau inspirieren.

Wenn Apfel meets Gaga

Es ist sicher nicht übertrieben, Iris Apfel als stilbildend zu bezeichnen. Auch wenn der Vergleich ein wenig hinkt: Iris Apfel hat, wie heute Lady Gaga, ihren eigenen Stil erfunden und sich nie danach gerichtet, was andere von ihr erwarten. Oder, wie es Apfel beschreibt: «Mein Äusseres ist ein Abbild meines Inneren.»