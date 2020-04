Imposanter Gast in Utzenstorf – Der Adler fliegt wieder In der Wildstation Landshut wurde Anfang April ein Steinadlerweibchen gepflegt; das Tier hatte offenbar einen Unfall erlitten und war flugunfähig aufgefunden worden.

Steinadler sind imposante Vögel. Dieses Exemplar war für eine Woche in der Wildstation Landshut zur Pflege. Foto: Stiftung Wildstation Landshut

Auf dem einen Bild ist zu sehen, wie ein grosser brauner Vogel von einer Holzkiste auffliegt, auf dem anderen, wie er hoch am Himmel seine Kreise zieht: Der Vogel ist ein Steinalder, seine Kreise zieht er im Naturpark Diemtigtal. Dass er – oder besser sie, denn bei dem Greif handelt es sich um ein Weibchen – wieder in ihrer Umgebung ist, hat sie den Mitarbeiterinnen der Stiftung Wildstation Landshut in Utzenstorf zu verdanken. Und Wildhüter Ruedi Kunz. Und Gabi Speck, Projektleiterin Umweltbildung im Naturpark.