Abstimmungen an der Lenk – Der 27. September solls richten Gemeindeinitiative «Bestes Landwirtschaftsland» kommt an die Urne – ebenso die Geschäfte der abgesagten Gemeindeversammlung?

An der Lenk kommt es am 27. September zu mindestens einer Abstimmung. Foto: Bruno Petroni



Die Urnenabstimmung zur Gemeindeinitiative «Bestes Landwirtschaftsland» musste infolge der Corona-Pandemie im Frühjahr verschoben werden. Die Gemeindeinitiative wird nun am 27. September 2020 zur Abstimmung gebracht. Vorgängig findet dazu am 18. August eine Informationsveranstaltung in der Mehrzweckhalle statt.

Ebenfalls wegen der Corona-Pandemie konnte die ordentliche Frühjahrsversammlung der Einwohnergemeinde Lenk nicht durchgeführt werden. Wie der Gemeinderat weiter festhält, könne «zum heutigen Zeitpunkt nicht vorausgesagt werden», wie sich die Zahl der Infizierten entwickeln und ob ein erneutes Versammlungsverbot droht.

Die durchschnittliche Besucherzahl der Gemeindeversammlungen in den letzten beiden Jahren betrug rund 160 Stimmberechtigte. Die Mehrzweckhalle fasst unter den bestehenden Schutzvorschriften mit einem Sitzabstand von 1,5 Metern aber lediglich knapp 100 Personen. Über ein grösseres Lokal verfügt die Gemeinde nicht. Der Gemeinderat hat deshalb dem Regierungsstatthalter beantragt, am 27. September 2020 auch die Geschäfte der Gemeindeversammlung zur Urnenabstimmung bringen zu dürfen.

pd/aka