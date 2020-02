Neue Struktur ab September – Dem Stadttheater stehen grosse Umwälzungen bevor Weil der langjährige Theaterleiter Reto Lang bald in Pension geht, muss der Gemeinderat handeln. Seine Stelle wird neu besetzt und durch eine künstlerische Leitung ergänzt. Julian Perrenoud

Ab September wird es beim Kulturprogramm des Stadttheaters zu einer Übergangssaison kommen. Foto: Susanne Keller

Lange war ungewiss, wie es weitergehen soll. Nur eines war klar: Reto Lang, der langjährige Leiter des Langenthaler Stadttheaters, wird sich diesen Herbst pensionieren lassen. Wer sollte das anspruchsvolle Amt übernehmen? Und in welcher Form? In den letzten Wochen und Monaten liessen sich der Gemeinderat sowie das Amt für Bildung, Kultur und Sport nicht in ihre Karten blicken und vertrösteten auf später.