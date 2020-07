Interview mit Sicherheitsexpertin – «Deepfakes wurden durch Pornografie bekannt» IT-Expertin Andrea Hauser erklärt, wie die ersten Deepfakes entstanden sind und welche Technologie hinter der Fälschungstechnik steht. Adrian Panholzer , Nicolas Fäs



Befasst sich mit Web Application Security Testing und der Umsetzung von Social Engineering Kampagnen: Andrea Hauser. Foto: PD (Fotoshooting Scip AG 2017)

Mit einem Deepfake kann ein Gesicht in einem Video durch ein anderes Gesicht täuschend echt ersetzt werden. Dabei werden den Protagonisten Aussagen in den Mund gelegt, die sie nie gesagt haben (wie Grünen-Politiker Bastien Girod plötzlich zum SUV-Befürworter wird, zeigt unser eigenes Deepfake-Video). Computer-Spezialistin Andrea Hauser erklärt im Interview, wie die Technologie funktioniert und was sie mit Pornografie zu tun hat.

Frau Hauser, woher kommen Deepfakes? Deepfakes basieren auf neuronalen Netzwerken. Die Idee dahinter ist, dass man versucht, das menschliche Gehirn und seine Rechenleistung nachzustellen. Erste Versuche gab es im Bereich der Schrifterkennung und -verarbeitung. Inzwischen sind wir bei der Gesichtserkennung und beim Austauschen von Gesichtern angekommen. Über lange Zeit hat sich aber eigentlich nur die Forschung damit beschäftigt.

Wann wurden sie in der Öffentlichkeit bekannt? Das war Ende 2017. Ein anonymer Nutzer der Onlineplattform Reddit stellte unter dem Namen «Deepfakes» eine ganze Reihe von manipulierten Pornovideos ins Netz. Dabei wurden die Gesichter von Stars wie Emma Watson, Katy Perry oder Taylor Swift in Pornoszenen verwendet. Dazu stellte der Nutzer alle Tools und Anleitungen zur Verfügung, die es braucht, um einen Deepfake zu erstellen. Es war das erste Mal, dass jemand all die Aspekte, die zuvor nur in komplexen akademischen Papieren standen, einer breiten Masse auf verständliche Art zugänglich gemacht hat.

Der Name der Technologie stammt demnach von diesem User? Mit grösster Wahrscheinlichkeit. Der Begriff ist eine Kombination aus den Begriffen «Deep Learning» und «Fake». Ersteres ist die Technologie der neuronalen Netzwerke, die hinter der Produktion von Deepfakes steht.