Kommt Corona-Welle überhaupt? – Das verordnete Warten in den Spitälern geht weiter Über die Hälfte der Spitalbetten im Kanton Bern ist leer, weil die Corona-Welle hier noch nicht angekommen ist. Nicht dringliche Operationen bleiben trotzdem verboten. Marius Aschwanden

In die Spitäler im Kanton Bern werden glücklicherweise noch immer relativ wenige Patienten wegen Covid-19 eingeliefert – hier ein Einsatz in Bern. Foto: Raphael Moser

Vor 20 Tagen schlug Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) Alarm. In wenigen Tagen werde eine Welle von Corona-Patienten den Kanton Bern treffen, kündigte er damals in einem Interview mit der Zeitung «Der Bund» an. Die Spitäler würden schnell alle Kapazitäten im Gesundheitssystem benötigen, womöglich würden die Kliniken wie in Italien oder Frankreich an ihre Grenzen kommen.