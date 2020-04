Wenn ich im 911 über den Grimselpass fahre, will ich selber lenken. Wenn ich im Stau stehe, wünsche ich mir schon heute das vollautonome Fahren. Porsche wird sicher nicht der erste Hersteller mit vollautonomen Fahrzeugen sein, und das müssen wir auch nicht. Aber es wird mehr und mehr über einzelne Assistenzsysteme Einzug ins Fahrzeug finden, je nach Baureihe mehr oder weniger.

Da kann ich nur Walter Röhrl zitieren: «Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.» Das ist mir zuletzt bei einer Fahrt im 911 Turbo S passiert und auch, als ich das erste Mal in einem Taycan mitfuhr – da hat Beschleunigung für mich tatsächlich eine andere Bedeutung bekommen.

Eine Pandemie in diesem Umfang konnte niemand voraussehen. Das Ausmass für die Gesellschaft, aber auch für die Automobilindustrie ist enorm und heute noch nicht vollumfänglich abzusehen.

Porsche startete mit dem Taycan in eine neue Ära, besonders auch im Feld der Digitalisierung. Wir müssen als Sportwagenhersteller die neuen Technologien mit dem verbinden, was die Marke traditionell ausmacht. Und den besten Nutzen für unsere Kunden erzielen.

Passt sehr gut zu Sportwagen, denn Beschleunigung und Kraft sind sogar noch schneller verfügbar als bei einem Verbrenner. Insgesamt investieren wir bis 2022 sechs Milliarden in die Elektromobilität. Die Folge: Schon im Jahr 2025 werden wir 50 Prozent unserer Fahrzeuge mit rein elektrischem oder Hybridantrieb ausliefern.

… zeigt sich für mich in der Transformation von Unternehmen. Dafür braucht es Köpfe, die abstrakt denken und zweckvoll handeln. Porsche hat dies in seiner Unternehmensgeschichte schon mehrfach geschafft und zeigt mit dem Taycan, wie es wieder gelingt.

Unser Joker ist die Schweizer Handelsorganisation mit ihren 14 Porsche-Zentren: Porsche kann noch so faszinierende Fahrzeuge bauen, ohne den Dienst am Kunden ist das Kauf- und Besitzerlebnis nicht dasselbe.

Bei Porsche wird das Miteinander sehr gross geschrieben, auch in der Krise. Wir haben ab der ersten Stunde der Corona-Pandemie ein Massnahmenpaket zur Entlastung unserer Schweizer Händler geschnürt und engagieren uns in diversen Initiativen.

Bedeutet Freiheit für mich. Ich bin überzeugt, auch wenn sich Besitzansprüche jüngerer Generationen ändern, dass individuelle Mobilität auch in Zukunft weiterhin stark gefragt sein wird.

