Leserreaktionen – Das Schweigen gegenüber den USA verstehe ich nicht Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen. Mathias Gottet

Würde die Schweiz die neuen Kampfjets von den USA kaufen, würden diese bestimmen, ob geflogen und geschossen wird. Foto: Keystone

Zu «Geimpft würden zuerst die alten Menschen»

Verteilkampf um Impfstoffe ist in vollem Gang

Der «Verteilkampf» um Impfstoffe gegen das Coronavirus ist weltweit in vollem Gang. Der Bund hat sich für unsere 8,5 Millionen-Bevölkerung den Bezug von 4,5 Millionen Impfstoffdosen gesichert. Diese Impfstoffdosen sollten reichen, ohne dass es zu einem schweizerischen Verteilkampf kommt. Wenn alle, die gegen die Corona-Beschlüsse demonstrierten und sich über sie lächerlich machten, alle, die jegliche Impfungen ablehnen, alle, die die Existenz der Corona-Pandemie verleugnen oder herunterspielen und das Heer derer, die sämtliche Corona-Massnahmen und Empfehlungen ignorieren und missachten, konsequent und ehrlich auf Corona-Impfungen verzichten.

Toni Brunner, Müchringen

Zu «Wie die USA Schweizer Waffen kontrollieren»

Das Schweigen gegenüber USA verstehe ich nicht

Ich kann noch einigermassen verstehen, dass die SVP in der EU «fremde Vögte» befürchtet. Denn wenn wir mit ihnen geschäften wollen, müssen wir wohl etwas an Souveränität abgeben. Was ich aber gar nicht verstehe, das ist ihr Schweigen anderen Vögten gegenüber. So vor allem den USA, die es unserer Wirtschaft verbieten, mit dem Iran Handel zu betreiben. Oder die Verwaltungsräte internationaler Konzerne, die bei uns schalten und walten, wie sie wollen, ohne die Belegschaft zu fragen. Oder die sogenannten Märkte, die oft unsere Politik bestimmen. Und neuestens – so steht es im Artikel – sollen ja die USA, falls wir ihren Kampfjet kaufen, auch bestimmen können, ob und wann wir fliegen. Auf die Barrikaden, SVP!

Werner Kaiser, Thun

Zu «Auch die neuen Zahlen taugen wenig»

Verantwortung soll wieder zum Bundesrat

Das kommt mir vor wie die Maskenthematik zu Beginn der Pandemie. Daniel Koch musste erklären, die Maske sei zum Schutz vor dem Virus nicht evident. Weil man damals noch wenig über das Virus wusste und für die Bevölkerung zu wenig Masken hatte, war diese Behauptung zielführend. Koch konnte ja nicht glaubwürdig sagen: tragt Masken, aber wir haben keine. Jetzt wird vom BAG behauptet, die meisten Ansteckungen würden in der Familie geschehen. Das ist so jedoch nicht wahr. Ein Familienmitglied kommt nach Hause und steckt gleichzeitig weitere drei Leute an. Diese Person wurde aber da angesteckt, wo die Gefahr am Grössten ist. An Demonstrationen, im ÖV oder in Clubs und Bars. Also müssen diese Orte mit strengen Auflagen oder gar Schliessungen versehen werden. Die Glaubwürdigkeit des BAG hat gelitten, darum wird der Umgang mit den Regeln zunehmend larger. Die Abgabe der Entscheidungsgewalt an die Kantone hat der Sache geschadet. Der Bundesrat sollte die Verantwortung wieder übernehmen, wie zu Beginn der Pandemie.

Hans-Peter Gubler, Bern