Das schmeckt nach Sommer

Vermischen Sie alle Zutaten in der Küchenmaschine, ausser den Himbeeren. Lassen Sie Butter in einer Pfanne warm werden Geben Sie den Pfannkuchenteig mit einem grossen Löffel in eine heisse Pfanne. So dass sich ein Pfannkuchen in Untertellergrösse ergibt. Verteilen Sie Himbeeren auf dem Pfannkuchen. Beidseitig braten und wiederholen bis der Teig aufgebraucht ist. Im Backofen warm stellen, zwischen die Pfannkuchen ein wenig gesalzene Butter geben. Servieren Sie die Pancakes mit Ahornsirup und frischen Himbeeren. Fein sind auch geröstete Mandeln oder Pistazienkerne darüber.