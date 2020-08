Absage wegen Covid-19 – Das Oberaargauische Blasmusikcamp fällt aus Über 120 Musikantinnen und Musikanten hatten sich für das Camp in Madiswil angemeldet. Eine vernünftige und sichere Durchführung sei mit der aktuellen Lage jedoch nicht möglich.

Jahr für Jahr kommen Musikantinnen und Musikanten beim Oberaargauischen Blasmusikcamp in Madiswil zusammen. Heuer findet das Camp nicht statt. Archivfoto: Adrian Moser

Eine weitere Absage wegen der Corona-Pandemie: Aufgrund der aktuellen Lage hat sich das Organisationskomitee des Oberaargauischen Blas- und Jugendmusikcamps dazu entschieden, die diesjährige Durchführung abzusagen. Die geltenden Schutzmassnahmen würden es nicht erlauben, die Musikwoche und die beiden Konzerte in der Linksmähderhalle Madiswil vernünftig und sicher durchzuführen, schreibt das OK in einer Mitteilung. Für die beiden Orchester waren insgesamt über 120 Personen im Jugend- und Erwachsenenalter angemeldet.

Die Musikantinnen und Musikanten blicken bereits ins nächste Jahr: Vom 2. bis zum 10. Oktober 2021 soll das 30. Blasmusikcamp und das 13. Jugendmusikcamp nachgeholt werden. Die beiden Dirigenten David McVeigh und Martin Herzig haben sich gemäss Mitteilung bereit erklärt, die musikalische Leitung auch im nächsten Jahr zu übernehmen.

Für das Blasmusikcamp wird die Uraufführung des Stücks «Emerald Creatures» von Marco Nussbaumer ein Highlight werden. Der Komponist und ehemalige Dirigent des Blasmusikcamps hat sich mit den Tieren des Smaragdgebiets Oberaargau befasst und ein Konzertwerk anlässlich des 30. Blasmusikcamps dazu geschrieben. Vorfreude, so schreiben die Organisatoren, sei ja bekanntlich die schönste Freude.

bey