Das neue Grillieren heisst BBQ

7. Welche Fleischsorten sind am besten geeignet für BBQ?

Am beliebtesten sind Rind und Schwein, aber auch Lamm oder Gitzi sind geeignet für den Smoker. Grundsätzlich sind alle Cuts möglich. Die besten Resultate bekommt man jedoch mit Stücken, die schön mit Fett durchwachsen sind. Sogenannte Second Cuts sind nicht nur günstiger als Edelstücke, sondern auch geschmacksintensiver.

8. Pulled Pork gilt als eines der Top-BBQ-Gerichte. Was ist das überhaupt?

Pulled Pork, «gezupftes Schwein», ist sehr lange – zwischen 10 und 24 Stunden – gegartes Schweinefleisch von der Schulter oder vom Nacken. Dabei wird das schmelzende Fett vollständig vom Muskelfleisch aufgenommen. Dadurch wird das Fleisch butterzart und wird dann nicht geschnitten, sondern zerzupft («pulled»). Diese amerikanische Spezialität ist in letzter Zeit auch bei uns sehr populär geworden.

9. Und was ist Beef Brisket?

Beef Brisket gehört zusammen mit Pulled Pork und Spareribs zur «Holy Trinity», der «Heiligen Dreifaltigkeit» des amerikanischen BBQ. Beim Brisket handelt es sich um Rindsbrust in einem Cut, der bei uns nicht üblich ist. Gute Metzger kennen das Brisket aber und können es auf Bestellung liefern. Das in der herkömmlichen Küche als zäh geschmähte Stück wird in 10 bis 15 Stunden zu einer butterzarten Delikatesse.