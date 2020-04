Kontroverse unter Experten – Das müssen Sie über Schutzmasken wissen Die Schweiz zögert mit der Einführung einer flächendeckenden Maskenpflicht, weil deren Nutzen umstritten ist. Viele Epidemiologen finden das keine gute Strategie. Yannick Wiget

Kommt in der Schweiz bis jetzt nur vereinzelt vor: Personen tragen wegen des Ausbruchs des Coronavirus Schutzmasken, wie hier in Bern. Foto: Raphael Moser

In Österreich müssen die Menschen beim Einkaufen Schutzmasken tragen. Auch Tschechien hat einen Mundschutzzwang in der Öffentlichkeit eingeführt. Und asiatische Länder setzten beim Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus von Anfang an auf diese Massnahme. Doch in der Schweiz will man davon vorerst nichts wissen. Warum?