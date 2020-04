Kurioser Trend-Sport – Das ist die verrückte Murmel-Formel-1 Der Start der Formel 1 wurde verschoben. Doch die Rennsport-Fans müssen nicht komplett auf den Nervenkitzel verzichten, denn: Sonntagabends rollt die Murmel! Nils Hänggi

Die Rennen sind beliebt. (Video: Youtube)

Murmel-Formel-1? Klingt verrückt, ist es vielleicht auch, doch es gibt sie. Und sie entpuppt sich als ernsthaft initiierte Event-Serie. Doch von Anfang an: «Marbula 1», wie der Trend-Sport offiziell heisst, setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: «Formula 1» und «Marble». Auf Deutsch würde der Sport demnach «Murmel 1» heissen.

Das Prinzip ist simpel: Jedes Wochenende drehen Murmeln aus 16 Teams ihre Runden auf Murmelbahnen, die detailverliebt im Stile einer Formel-1-Rennstrecke aufgebaut sind. Samstags ist das Qualifying, Sonntags das Rennen, Einzel- und Teamwertung – alles wie in der echten Formel 1.

«Dieses Momentum ist grossartig für uns»

Erfunden haben die Murmel-Formel-1 zwei Brüder aus Holland. Jelle Backer baut die Bahnen, sein Bruder Dion führt die Geschäfte. Die Rennen sind auf Youtube zu sehen, auf dem Kanal «Jelles Marble Runs», der mittlerweile fast 800'000 Abonnenten hat. Viele von diesen sind in den letzten Wochen hinzugekommen, die Rennen erfreuen sich grösster Beliebtheit. So wurden die Videos insgesamt mehr als 58 Millionen Mal aufgerufen.

Dion Backer freut sich über die derzeitige Beliebtheit. Der «Bild» sagt er: «Dieses Momentum ist grossartig für uns. Alle Sportarten sind gerade down. Die NBA (Basketball), die NFL (Football), die NRL (Rugby) und viele berühmte Leute aus der Sport-Branche fragen uns jetzt an, Videos für sie zu machen, um die derzeitige Lücke zu schliessen. Das ist eine völlig verrückte Situation, aber wir sind überglücklich.» Er gehe in den letzten Tage in Anfragen fast unter, insbesondere in den USA sei das Interesse riesig.

Was das Erfolgsgeheimnis der Murmel-Formel-1 ist, wissen die Brüder nicht. Dion Bakker hat aber zumindest eine Ahnung. «Wir haben mit Greg Woods einen mittlerweile berühmten Kommentator in den USA. Er ist die Magie von Jelles Marble Runs. Die Leute lieben ihn», sagt er der «Bild».

Ein Rennen gibt es noch

Mittlerweile sind sieben der acht Grand Prixs absolviert. Das letzte Rennen der Saison findet am kommenden Sonntag auf dem Midnight Bay Circuit statt, das Qualifying am Samstag.

Bakker hofft, dass die Murmel-Formel-1 noch bekannter wird. «Ich hoffe, dass wir die ganze Welt begeistern können. Vielleicht können wir eine Welt-Tour starten, mit Murmelrennen in allen Ländern. Das wäre überragend», meint er gegenüber englischsprachigen Medien.