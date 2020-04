Stiftung in Rubigen baut aus – Das Humanushaus wird erweitert Die Stiftung Humanushaus investiert 11 Millionen Franken in einen Neubau für Wohnplätze. Johannes Reichen

Die Visualisierung des Neubaus. Foto: zvg

Das Humanushaus in Beitenwil bei Rubigen wird erweitert. In den nächsten zwei Jahren entsteht ein Neubau für 28 alters- und behindertengerechte Wohnplätze. Der Spatenstich erfolgte am Donnerstag unter Ausschluss von Mitarbeitenden, Gästen und Bewohnern. Dafür sei ein «stiller, aber wichtiger» Akt für einen «epochalen Schritt» vollzogen worden, teilt die Stiftung Humanushaus mit. «Die Gebäude werden so konzipiert, dass sie für verschiedene Wohnformen und Betreuungssituationen geeignet sind.» Das ermögliche es, den Bedürfnissen von Menschen mit hohem Betreuungsbedarf ebenso gerecht zu werden wie jenen von Menschen mit grösserer Selbstständigkeit.

Die Stiftung in Rubigen investiert 11 Millionen Franken in den Neubau. Die vor zwei Jahren gestartete Spendensammlung brachte bis jetzt 4,7 Millionen Franken zusammen. Zusammen mit kantonalen Beiträgen und Hypotheken sei die Finanzierung gesichert, schreibt die Stiftung weiter.

Das Humanushaus ist eine sozialtherapeutische Lebens- und Arbeitsgemeinschaft. In den

zwölf Wohngruppen und sechzehn Werkstätten leben und arbeiten insgesamt 135

Menschen mit Unterstützungsbedarf. Hinzu kommen 120 Mitarbeitende. Das Haus wird nach anthroposophischen Grundsätzen geführt. (rei)