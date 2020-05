Pro Senectute Amt Thun – Das Ende des Mahlzeitendiensts Die Verantwortlichen von Pro Senectute im Amt Thun haben sich schweren Herzens dazu entschieden, den Mahlzeitendienst auf Ende Juni einzustellen. Barbara Schluchter-Donski

Der Mahlzeitendienst von Pro Senectute funktioniert nach einem einfachen Prinzip, basiert aber auch auf viel Freiwilligenarbeit. Foto: Nathalie Guinand

Einmal wöchentlich verteilen ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer in Thun und Umgebung Mahlzeiten an die Bevölkerung. «Doch die Zahl der Bestellungen hat in den letzten Jahren stetig abgenommen, sodass das Angebot unter gleichen Bedingungen nicht mehr länger selbsttragend aufrechterhalten werden kann», schreibt nun Andreas Lüscher im Namen von Pro Senectute Amt Thun.