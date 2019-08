Das elektronische Patientendossier wird teuer

Bis nächsten April müssen sich alle Spitäler einer Gemeinschaft anschliessen, die für sie das elektronische Patientendossier betreut. Gemäss Gesetz sind die ­Spitäler frei, wo sie andocken. Der Bundesrat sprach in seiner Botschaft von schweizweit 20 bis 40 Gemeinschaften. So entstünde ein Wettbewerb, was die Kosten für die Leistungserbringer senke und den Patienten gute Leistungen bringe. Nun kommt es anders.