Grundwasserfassung in Aeschau – Das alte Bauernhaus ist weg Im Ramseischachen bei Aeschau muss ein über 200-jähriger Gutshof verschwinden, weil er das Grundwasser, von dem die Bevölkerung rund um Bern trinkt, gefährden könnte. Susanne Graf

Nur noch ein paar Reste der Mauern sind vom Bauernhaus im Ramseischachen aktuell zu sehen. Aber diese kommen auch noch weg. Foto: Beat Mathys

Es stand schon lange leer und war in einem schlechten baulichen Zustand. Unterhaltsarbeiten mochte der Wasserverbund Region Bern an dem über 200-jährigen Bauernhaus in Ramseischachen bei Aeschau aber keine mehr vornehmen. Seit ein paar Jahren ist es im Besitz der Firma. Die Firma versorgt die Gemeinden der Region Bern mit Trinkwasser aus Aeschau. Der Wasserverbund hat sich das Bauernhaus mitsamt den Nebengebäuden vor ein paar Jahren gesichert, weil diese unmittelbar neben der Grundwasserfassung liegen. In der Vergangenheit habe es wegen des Bauernguts vermehrt negative Beeinträchtigungen und Verschmutzungen gegeben, stand in den Unterlagen, die Ende 2019 mit dem Abbruchgesuch öffentlich einsehbar waren.