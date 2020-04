Medien im Emmental – Darum ist der Anzeiger Trachselwald erstmals nicht erschienen Es gibt kaum mehr etwas mitzuteilen, und die Werbeeinnahmen sind drastisch eingebrochen. Deshalb musste die Verwaltungskommission beim Anzeiger Trachselwald die Notbremse ziehen. Regina Schneeberger

Der Anzeiger Trachselwald erscheint wegen der ausserordentlichen Lage nur noch jede zweite Woche. Foto: Franziska Rothenbühler

Jede Woche liegt ein neuer Anzeiger im Briefkasten, darauf ist Verlass. Doch in Zeiten wie diesen ist auch das nicht mehr gewiss. So standen auf der letzten Ausgabe des Anzeigers Trachselwald die folgenden Worte in fetten roten Lettern: «Ausserordentliche Lage wegen Coronavirus». Der Anzeiger werde in diesem Monat nur noch jede zweite Woche erscheinen. Die Ausgaben vom 2. , 16. und voraussichtlich auch jene vom 30. April würden nicht publiziert.