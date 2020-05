Dählhölzli kritisiert Bundesrat – Zoos müssen länger geschlossen bleiben Während Museen bereits am 11. Mai ihre Tore wieder öffnen dürfen, müssen Zoos einen Monat länger ausharren. Für den Berner Tierparkdirektor Bernd Schildger ist dieser Entscheid nicht nachvollziehbar. Michael Bucher

Ortet bei den bundesrätlichen Lockerungen Widersprüche: Tierparkdirektor Bernd Schildger Foto: Franziska Rothenbühler

Am Mittwoch durften die Betreiber von Museen jubeln. Der Bundesrat hatte beschlossen, dass ab dem 11. Mai nebst Restaurants, Einkaufsläden und Sportanlagen auch sie wieder – unter Einhaltung der Distanz- und Hygienevorschriften – ihre Tore öffnen dürfen. «So kann die Kultur einen wichtigen und in Krisenzeiten dringend notwendigen Beitrag zum Wohl der Bevölkerung leisten», schrieb der Verband der Schweizer Museen gleichentags in einer Mitteilung.