Behring expandiert in Bern – CSL Behring übernimmt die Gebäude der Papierfabrik Sihl Das stark wachsende Berner Pharmaunternehmen CSL Behring hat auf dem Schermenareal einen zusätzlichen Standort gefunden. Es entsteht aber kein Neubau. Julian Witschi

CSL Behring übernimmt die Gebäude der Sihl AG auf dem Schermenareal. Die Eigentümerin der Gebäude und CSL Behring sind dafür einen langfristigen Mietvertrag eingegangen. Nach Übergabe per 1. Juli 2020 werden die Gebäude schrittweise umgebaut, wie CSL Behring mitteilt. Es entstehe also keine neue Fabrik, wie CSL Behring zu anderslautenden Berichten schreibt.

Die Papierfabrik Sihl hatte im vergangenen Juli mitgeteilt, dass der Betrieb in Bern per Mitte 2020 geschlossen werde und 65 Arbeitsplätze verloren gingen. CSL Behring übernimmt nun die Gebäude und will rund 10 Millionen Franken in den Umbau investieren.

Die Gesamtfläche des Areals beträgt knapp 8000 Quadratmeter. Es umfasst zwei Hallen, ein Hochregallager sowie einen Büroflügel. Der Sitz von CSL Behring an der Wankdorfstrasse ist nur wenige hundert Meter entfernt.

Ein Teil der Produktion von CSL Behring befindet sich heute zudem in Bern-Bethlehem im Gebäude der Pharmadienstleisterin Galenica. Dort werden unter anderem die Biotherapeutika visuell kontrolliert und verpackt. Galenica will das Gebäude künftig vollständig selber nutzen.

Die Anpassung der Überbauungsordnung haben die Stadtberner Stimmberechtigten am 9. Februar genehmigt. CSL Behring wird deshalb ausziehen und ihre Anlagen und rund 170 Mitarbeitende auf das Gelände auf dem Schermenareal umsiedeln.

Ebenfalls umgesiedelt wird das Lager. Das Hochregallager auf dem Schermenareal ist um ein vielfaches grösser als jenes in Bern-Bethlehem. Das Investment unterstreiche ein weiteres Mal das Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Bern, schreibt CSL Behring.

