Theater in Burgdorf – Coronavirus: Keine Vorstellungen im Casino Am Kirchbühl bleiben die Zuschauerränge vorerst leer: Das Casino-Theater hat bis auf weiteres alle Anlässe abgesagt.

Keine Vorstellung, keine Zuschauer, im Casino ists derzeit sehr ruhig. Franziska Rothenbühler

«Wir folgen der Empfehlung des Kantons», schreiben die Casino-Verantwortlichen in einer Mitteilung. Und das bedeutet: Bis auf weiteres wird es in den Theaterräumen am Burgdorfer Kirchbühl keine Vorstellungen geben. Die beiden für dieses Wochenende vorgesehenen Veranstaltungen, ein Konzert des SGT. Pepper-Secondhand Orchestra und ein Auftritt des Duos Ohne Rolf werde man nach Möglichkeit später nachholen. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.