Wir fragen Leser – Corona-Umfrage: Brauchts jetzt Lockerungen? Zwei Wochen Lockdown haben wir hinter uns. Jetzt möchten wir Ihre Einstellung zum Coronavirus und zu dessen Handhabung erfahren. Machen Sie mit! Philippe Zweifel

Kunden stehen bei der Migros-Filiale Rigiplatz in sicherem Abstand in der Reihe und warten, bis sie den Laden betreten können. Urs Jaudas/Tamedia

Die Schweiz hat drastische Massnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Sind Sie damit einverstanden? Überhaupt: Wie prägen das Virus und der gesellschaftliche Umgang damit Ihren Alltag? Das würden wir gerne mit dieser Leserumfrage in Erfahrung bringen, die wir in Zusammenarbeit mit dem Gottlieb-Duttweiler-Institut (GDI) erstellt haben. Selbstverständlich nehmen Sie daran anonym teil. Die Ergebnisse, die nicht repräsentativ sind, publizieren wir demnächst an dieser Stelle.