Angebot für Senioren – Coop und SRK spannen zusammen Das Schweizerische Rote Kreuz und Coop bieten einen gemeinsamen Heimlieferdienst an – auch in Thun. Laut Auskunft bewährt sich das Angebot. Nelly Kolb

Seit kurzem hat Coop in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz einen Heimlieferdienst für Senioren im Angebot. Foto: PD

Landauf, landab haben sich seit dem Coronavirus zusätzliche Heimlieferdienste und neue Gruppierungen gebildet. Seit kurzem auch mit Coop: Er bietet einen Heimlieferdienst mit Freiwilligen des Roten Kreuzes (SRK) an. Zu Beginn in 10 Städten – heute sind es bereits 15. Auch Thun gehört dazu – wohl weil die Kyburgstadt einen relativ hohen Anteil an Senioren hat, die der Risikogruppe angehören. Das Angebot richtet sich explizit an über 65-Jährige.