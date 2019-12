«Dort musst du hin, dort fallen die Tore!»

Jetzt hält es Mauro Lustrinelli nicht mehr auf seinem Stuhl. «Was mich total aufregt, sind diese halbhohen Schüsse!» Der Trainer der Schweizer U-21-Nationalmannschaft springt mitten in der Diskussion auf. Und ruft dann: «Flach, flach, flach!» Lustrinelli ist zwar in einem nüchtern eingerichteten Sitzungszimmer in Muri, wo der Schweizerische Fussballverband seinen Sitz hat. Aber wenn der Tessiner über seine Leidenschaft spricht, dann wirkt es, als würde er am liebsten sofort aufs Trainingsfeld rennen und seinen Zuhörer auf der Stelle zum herausragenden Angreifer ausbilden.