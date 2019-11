Der Taktikfuchs, der schon Mourinho überraschte

Ein Sieg heute im «Exil» des Giuseppe Meazza von Mailand – das Heimstadion Atleti d’Italia lässt die Uefa nicht zu – gegen Manchester City ist jedenfalls schon fast Pflicht, um noch eine minime Chance auf einen der ersten zwei Plätze zu wahren.

Das Team von Gian Piero Gasperini und mit dem Schweizer Nationalspieler Remo Freuler ist nach der überragenden letzten Saison erneut gut in die Meisterschaft gestartet. Platz 5 mit 21 Punkten ist ein Leistungsausweis. Mit allen Spitzenteams ausser Juventus und Inter sind die Lombarden auf Tuchfühlung, einzig das 0:2 am Sonntag gegen Cagliari war ein Ausrutscher. Beste Torschützen sind zwei stürmende Kolumbianer: Luis Muriel (Marktwert 15 Millionen Euro) und Duvan Zapata, der gar für 45 Millionen gehandelt wird. Kein Wunder, hat das Kraftpaket doch schon 6 Tore und 3 Assists erzielt sowie einen der beiden Treffer in der Champions League.

30 Liga-Tore haben die Bergamasken bisher geschossen, von solchen Werten kann die Konkurrenz aus Mailand, Rom oder Turin nur träumen. Allerdings gibt es auch den Umkehrschluss dazu, das belegen die 18 Gegentreffer. Keine Abwehr ist anfälliger als die von Atalanta, sieht man einmal von Sassuolo, Lecce und Genoa ab. Das sind aber ­alles Teams aus den hinteren Ranglistenregionen.

Ritterschlag von Mourinho

Gasperini lässt im 3-4-1-2-System spielen und bevorzugt ein hohes Pressing – dies schon seit seinen Anfangsjahren. Es war eine Zeit, als man diesen Begriff in Italien noch kaum kannte. José Mourinho lobte ihn nach einem torlosen Unentschieden schon vor mehr als einem Jahrzehnt: «Gasperini hat mich taktisch von allen Trainern am meisten in Bedrängnis gebracht. Ich wechselte aus, er passte sich an. Es war ein sehr spektakuläres 0:0, wenn man ein wahrer Fussballfan ist.»

Neun Jahre alt war Gasperini, als er bei Juventus Turin die Ausbildung an der Seite eines gewissen Paolo Rossi durchmachte. Eine grosse Spielerkarriere blieb ihm verwehrt, 1987 wurde er mit ­Pescara immerhin Meister in der Serie B. Einen Namen machte er sich aber bald als Taktikfuchs an der Seitenlinie. Seine Profitrainerkarriere lancierte er bei Crotone, einem ambitionierten Club aus der Serie C1. Von dort nahm er Lieblingsschüler Ivan Juric mit nach Ligurien zu Genoa, seiner ersten Station in der höchsten Spielklasse. Platz 10 zum Einstieg war beachtlich, später führte er das Team sogar auf Rang 5 und in die Europa League, Topskorer war mit 24 Toren damals der Argentinier Diego Milito.