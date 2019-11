Rückkehr eines Killers

Seit drei Wochen leide er bereits an Fieber, berichtete seine Ehefrau. Zunächst war sie mit ihm in das Krankenhaus von Barlovento gefahren, ein Städtchen umgeben von Kakaoplantagen, 20 Kilometer von Caracas entfernt. Dort hatten sie ihm nur eine Infusion mit Kochsalzlösung gegeben. Im Krankenhaus besassen sie weder Tests zur Diagnostik noch Medikamente gegen Malaria.

Keine Medikamente

Wie an so vielem anderen fehlt es im krisengeschüttelten Venezuela auch an Arzneimitteln und medizinischem Material. Dass die Ärzte aber ausgerechnet gegen Malaria keine Waffen zur Hand haben, ist besonders bitter. Galt doch Venezuela viele Jahre lang als Vorbild im Kampf gegen Malaria. Bereits im Jahr 1961 war es dem lateinamerikanischen Staat als erstem überhaupt gelungen, Malaria auszurotten, so bestätigte es damals die Panamerikanische Gesundheitsorganisation. Vor Europa, den USA und der Sowjetunion.

Der Tropenmediziner Arnoldo Gabaldón hatte ab den 1930er-Jahren die erste nationale Strategie gegen die Erkrankung entwickelt. Damals war Malaria die häufigste Todesursache in Venezuela, ein Drittel der Bevölkerung war mit den krankheitsauslösenden Parasiten infiziert. Die Lebenserwartung lag bei 37 Jahren. Er liess das Malariamedikament Chinin verteilen und bildete Ärzte und Laborspezialisten aus. In ländlichen Regionen drängte er auf die Konstruktion von Wasserabflüssen, um die Anzahl stehender Gewässer als Brutstätten der Mücken zu minimieren. Ab 1945 liess er Häuser mit dem Insektizid DDT besprühen, umdie krankheitsübertragenden Mücken abzutöten. Der Kampf gegen Malaria ebnete Venezuela auch den Weg in die Moderne.

Das Land, das einst als Vorbild galt, wird nun als Gefahr wahrgenommen. Allein im Jahr 2017 erkrankten in Venezuela mehr als 400'000 Menschen an Malaria, berichtete die Weltgesundheitsorganisation, das ist mehr als die Hälfte aller Krankheits­fälle in ganz Amerika. Zwischen 2010 und 2017 hat die Zahl der Erkrankungen in Venezuela um das Neunfache zugenommen, bis Ende 2018 könnten es eine Million Fälle gewesen sein, berichteten niederländische und venezolanische Wissenschaftler im Frühjahr 2019 auf dem Europäischen Kongress für klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten in Amsterdam.

Viele Ärzte jetzt im Ausland

Im Fachmagazin «The Lancet Infectious Diseases» warnten venezolanische und schottische Wissenschaftler in diesem Jahr davor, dass Infektionskrank­heiten wie Malaria aufgrund der massiven Auswanderung von Venezolanern in ganz Amerika verbreitet werden könnten. In den vergangenen vier Jahren haben laut der Internationalen Organisation für Migration mehr als vier Millionen Menschen das Land verlassen. «Die massive Zunahme an Malariafällen in Venezuela könnte bald unkontrollierbar werden», schreiben die Forscher im «Lancet».