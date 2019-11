Lichterglanz, Maultäschle und Dampfkarussell

Oberndorf (A)Stille Nacht, heilige Nacht

1818 ertönte in Oberndorf im österreichischen Salzburgerland erstmals das Weihnachtslied «Stille Nacht, heilige Nacht», das inzwischen zum immateriellen Unesco-Kulturerbe zählt. Es erklingt auch auf dem Weihnachtsmarkt am Stille-Nacht-Platz mit Ständen voll weihnachtlicher Holzschnitzarbeiten und süsser Köstlichkeiten vor der Stille-Nacht-Kapelle (heute Stille-Nacht-Museum). Gäste aus aller Welt versenden vom «Stille-Nacht»-Sonderpostamt ihre Weihnachtspost. An den ersten beiden Adventswochenenden erzählen Historienspiele von der Entstehung und der Verbreitung des Liedes.

22. November bis 26. Dezember,

www.stillenacht-oberndorf.com