Der Stoff für Konflikte

Doch in diesem Herbst in Frankreich ist das Kopftuch wieder zum politischen Symbol geworden. Und so gibt es niemanden, der in dieser Runde, bei Milchshakes und Schokolade, nicht darüber sprechen möchte, wie es sich anfühlt, zu einem Land zu gehören, das in Dauerschleife darüber diskutiert, wie – und in letzter Konsequenz auch ob – man mit gläubigen Muslimen zusammenleben möchte.

Publizist Eric Zemmour hielt auf einer rechtsextremen Veranstaltung eine Rede, die man durchaus als Aufruf zum Bürgerkrieg verstehen konnte .

«Kaum schalte ich den Fernseher an, erklärt mir jemand, wie gefährlich ich bin», sagt Sarra. Sie arbeitet als Sekretärin und will ihren Nachnamen nicht nennen. Auf das Kopftuch verzichtet sie. «Eigentlich würde ich es ­gerne tragen», sagt sie, «aber es würde vieles schwieriger machen.» Coach erzählt, wie sie früher das Kopftuch beim Arbeiten gegen eine Mütze tauschte, um keinen Ärger zu haben – «das fühlte sich schizophren an». Heute achtet sie darauf, nur bunte, helle Farben für ihr Kopftuch zu verwenden. «Wenn man Schwarz trägt, reagieren die Leute noch ablehnender.»

Je nach Blickwinkel hat Frankreichs aktuelle Debatte um den Platz des Islam in der Gesellschaft am 28. September oder am 3. Oktober begonnen. Am 28. September hielt der Publizist Eric Zemmour auf einer Ver­anstaltung der rechtsextremen ­Galionsfigur Marion Maréchal, Nichte der Politikerin Marine Le Pen, eine Rede, die man durchaus als Aufruf zum Bürgerkrieg verstehen konnte und die live im Fernsehen übertragen wurde. Zemmour sprach vom «Vernichtungskrieg gegen den weissen, heterosexuellen Mann», vom «Totalitarismus des Islam», der in Frankreich die Demokratie zerstört habe, vom «Bevölkerungsaustausch», von der ­«demografischen» Übernahme Frankreichs durch Muslime.

Hass verkauft sich

Die Radikalität der Rede war ­keine Überraschung, Zemmour wurde für seine regelmässigen rassistischen und islamophoben Auslassungen bereits zweimal verurteilt. Doch der Hass verkauft sich. Der Sender CNews hat seine Einschaltquoten im Oktober verdreifacht, seit Zemmour dort an vier Abenden die Woche das Weltgeschehen kommentiert. Als vergangene Woche ein 84-Jähriger versuchte, die Moschee von Bayonne niederzubrennen, und zwei Gläubige niederschoss, dauerte es nicht lange, bis die Ermittler verkündeten: Der Täter war Zemmour-Fan.

Die Debatte um das Kopftuch begann schon in den 1990er-Jahren. Doch die Serie von islamistischen Terrorangriffen, die in Frankreich seit 2015 mehr als 200 Menschen das Leben gekostet haben, hat sie verschärft. Auch nach dem 3. Oktober, als ein Mitarbeiter der Polizeipräfektur vier seiner Kollegen tötete. Die Ermittler gehen von einem terroristischen Hintergrund aus, Präsident Emmanuel Macron sprach an der Trauerfeier für die Opfer von der «islamistischen Hydra», die bekämpft werden müsse.