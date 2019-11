Der Schlepperboss sass in Rom mit Ministern an einem Tisch

Milizionäre wurden über Nacht zu Küstenwächtern. Ein bekannter Schleuserboss und Brigadenchef, der 30-jährige Abd al-Rahman al-Milad, besser bekannt als «Bija», reiste mit offiziellen Delegationen nach Rom zu Unterredungen im Innenministerium. Das Nachrichtenmagazin «L’Espresso» zeigte neulich ein Foto: «Bija» neben Ministern und Würdenträgern.

«Unvorstellbarer Horror»

Auch deshalb sprechen NGOs immer nur von der «sogenannten libyschen Küstenwache». Mehr als 38'000 Migranten hat diese in den vergangenen zwei Jahren abgefangen und zurück nach Libyen gebracht. In Rom und Brüssel nahm man das hin, obschon das kriegszerrissene Land insgesamt kein sicherer Hafen ist. In Libyen wurden die Migranten in Lager gesteckt, von denen es hiess, es seien «Auffangzentren». Inspektionen aber zeigten, dass die Lager Gefängnisse sind. Es wird darin gefoltert, vergewaltigt, auch getötet. Die Vereinten Nationen sprachen einmal von «unvorstellbarem Horror».

Da sollen die Neuerungen nun ansetzen. Die Italiener fordern, dass zumindest in den 19 Lagern, die von der libyschen Einheitsregierung verwaltet werden, internationale Organisationen uneingeschränkt Zutritt erhalten. Das ist im Moment nicht der Fall, obwohl auch aus Brüssel reichlich Geld fliesst.

Ziel ist es, alle diese Lager zu leeren. Wer Recht auf Asyl in Europa hat, soll auf humanitären Korridors ans Ziel kommen. Wer bereit ist, die Flucht auf halbem Weg abzubrechen und freiwillig in die Heimat zurückzukehren, der soll mit Charterflügen reisen können.

Die Frage ist nur, ob die Libyer mitmachen. In einer ersten Reaktion liess die Regierung in Tripolis ausrichten, man sei zu Änderungen am Memorandum bereit, doch müssten die auch in ihrem Sinne sein. Die Zeitung «Corriere della Sera» schreibt, Tripolis dränge darauf, dass die Italiener eine ganze Reihe versäumter Gegengeschäfte einlösten: Satellitentelefone, Ferngläser für die Nacht, Lieferwagen, weitere Schnellboote, 30 Jeeps, Krankenwagen, Busse, Sauerstoffflaschen für Tauchopera­tionen – Material für ungefähr 800 Millionen Euro. Diese Zahl steht offenbar in einem Anhang des Memorandums. Ausgeliefert wurden die Hilfsmittel noch nicht.