Altersmedizinerin mit ansteckendem Humor

Lachen ist das Markenzeichen von Bischoff-Ferrari. Wenn es aus ihr herausbricht, und das tut es oft, dann wirkt es authentisch und unglaublich ansteckend. «Meine Kollegen sagen, sie wüssten immer, wenn ich da bin, weil sie mich lachen hören», erzählt sie am Tag nach dem Vortrag bei unserem Treffen in ihrem Büro am Universitätsspital Zürich (USZ), wo sie Direktorin der Klinik für Altersmedizin ist. Und lacht dabei wieder so herzhaft, dass man es auch in den umliegenden Büros bestimmt mitbekommt.

Ein Rezept für ein gesundes, langes Leben hat Bischoff-Ferrari damit verinnerlicht. Denn Lachen ist tatsächlich eine gute Medizin. So zeigte vor gut drei Jahren eine 15 Jahre dauernde norwegische Studie mit über 50 000 Teilnehmern, dass humorvolle Frauen – ja, Frauen profitieren anscheinend tatsächlich mehr – im Zeitrahmen der Studie viel seltener starben als miesepetrige Zeitgenossinnen.

Muskelmasse nimmt ab

In ihrer täglichen Arbeit mit Patienten ist das Lachen trotzdem höchstens ein angenehmer Nebeneffekt, und es steht auch nicht im Fokus der Forschungs­tätigkeit von Bischoff-Ferrari. Sie und ihr Team wollen herausfinden, welche Faktoren und Verhaltensweisen für ein gesundes und aktives Altern wichtig sind. Das Ziel dabei ist, die gesunde Lebenserwartung zu verlängern, also die Zeitspanne ohne grössere Gebresten. Heute liegt sie in der Schweiz im Durchschnitt bei 74 Jahren, in den USA dagegen nur bei 69 Jahren.

Wer gesund altern und der Gebrechlichkeit vorbeugen möchte, muss laut ­Bischoff-Ferrari vor allem auf zwei Dinge achten: auf Ernährung und Bewe­gung. Letzteres ist wichtig, weil die Muskelmasse zwischen dem 20. und 80. Lebensjahr um 40 Prozent abnimmt – wenn man nichts dagegen unternimmt. «Mit Krafttraining kann man zumindest teilweise dagegenhalten», sagt die Klinikdirektorin und zeigt auf dem Bildschirm drei Querschnitte durch die Oberschenkelmuskulatur: von einem 20-Jährigen, einem unsportlichen 66-Jährigen und einem Gleichaltrigen, der sich regelmässig bewegt. Beim 20-Jährigen ist fast nur Muskelmasse zu sehen, beim unsportlichen 66-Jährigen ist diese stark geschrumpft, dafür zieht Fettgewebe von allen Seiten in den Muskel rein. Das Bild beim sportlichen 66-Jährigen ähnelt wiederum viel mehr dem des 20-Jährigen. «Der Muskel ist ein tolles Organ, er ist trainierbar bis ins hohe Alter.»

Krafttraining heisse aber nicht unbedingt, ins Fitnessstudio zu rennen und Hanteln zu heben, sagt ­Bischoff-Ferrari. Es reiche auch, regelmässig Treppen zu steigen und jeden Tag ein paar Kräftigungsübungen zu machen, etwa sogenannte Planks zur Stärkung der Bauchmuskulatur. «Ab dem Alter 50 braucht der Muskel mehr Stimulation», sagt die 52-Jährige. Sie selber mache jeden Tag mindestens 8000 Schritte, tanze sehr gerne und mache auch jeden Morgen Yoga-inspirierte Übungen.