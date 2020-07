Campingbusse gefragter denn je – Camper: Liebe hilft gegen Platzangst Unabhängig sein, losfahren, wenn man Lust hat, übernachten, wo man will – junge, urbane Menschen leben im Camper den Traum von Freiheit und Abenteuer. Chris Winteler

Familie Tewlin vor ihrem Tiger: Auf dem Campingplatz dürfen die Kinder auch mal laut sein. Foto: Michele Limina

Sein Name ist Tiger, ein grosser Tigerkopf ziert die Motorhaube des VW-Busses. «Megacool», findet Robin den Tiger. Familie Tewlin verbringt das Wochenende mit Tiger auf dem Campingplatz in Zürich-Wollishofen am See. Keine Viertelstunde hat die Fahrt gedauert, Tewlins wohnen mitten in Zürich – «wir wollen die eigene Stadt neu erleben», sagt Bernie Tewlin, 39. «Und bädele», sagt Nikita, 6. «Und tschutten», sagt Robin, 9.