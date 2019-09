SMS vom Mittwoch, 18. September

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Vier alte Fensterflügel (2 Paar), ohne Rahmen. Geeignet z.B. für Shabby Chic, Gartenhaus, etc. Müssen abgeholt werden. Bitte SMS. 079 307 88 10

Damenvelo. 031 701 23 14

Diverse Möbel, Spinnrad, Glaswaren, Kleider, Schuhe, etc. Am Samstag von 9 bis 11 Uhr und am Dienstag von 14 bis 16 Uhr an der Gurzelenstrasse 3a in Wimmis. Gurzele Straße 3 a in Wimmis. 079 533 07 53

Schwyzerörgeli-Noten, Griffsystem und MC/CD. 031 971 85 64

Trockenes Holz, geschnitten in Stücke à max. 30 cm, ca. 2m3, zum Heizen oder fürs Cheminee. Muss abgeholt worden in 3425 Koppigen. Nur SMS. 079 300 06 94

Hoher Kasten: Zwei Freibillette für Hin-und Rückfahrt mit der Seilbahn, gültig bis 13. November. 079 818 53 20

Veloanhänger. Raum Thun. 077 470 52 08

Viele Migros-Bilder. Bitte SMS. 078 849 17 48

Alter Koffer für Koffermärit, schöne Kalenderbilder. 079 728 60 89

Zwei Wärmematten (Heizungen) zu Wasserbett Aqua-Dynamic. 079 489 96 75

Kleines Zelt. 079 545 61 56

Spielsachen: Autöli, Holzklötzli, Puppen, Puppenkleider, Plüschtierli und ein Kinderstühli. Abzuholen in Münchenbuchsee. 079 560 60 94

Goldmelisse in grossem Topf, diverse Zimmerpflanzen, zwei Bücher von Wil van der Spiegel. In Wabern. Nur SMS. 079 595 09 80

Altes Kinderbett zum Restaurieren, inkl. Matratze, 70 x 140 cm. Abzuholen in Huttwil. Nur SMS. 076 324 74 34

Baumwollgarn. Nur SMS. 079 462 14 90

Heu von Blumenwiese, noch auf der Wiese, schätzungsweise so zwei Ballen. Muss abgeholt werden. Bitte SMS oder WhatsApp, kein Tel. 079 826 98 33

Aloe Vera Blätter zum selber Gel machen. Abzuholen in 3627 Heimberg. 079 484 48 08

Antiker Stubenwagen auf hohen Rädern, mit diversem Bettinhalt. In 3855 Schwanden b. Brienz. 079 481 17 93

Gratis gesucht

Hometrainer mit Schwungradtechnik. 079 201 65 46

Milchkanne. 079 396 68 72

Schützenmeister sucht Waffenschrank. 079 543 79 77

Osterhasenform zum Giessen mit Schokolade. Bitte SMS. 079 593 21 41

Läselampe. Rum Thun oder Burgdorf. 076 738 73 23

Leibchen der Schweizer Eishockey Nati. 079 293 03 34

Mostäpfel. 079 797 54 46

Für Zweitklässler: zwei Tablets zum Lernen. Wenn möglich Android. Raum Bern. Bitte nur SMS. 079 269 12 63

Alte Spitzenreste, gut erhalten, aber je älter, desto besser, gerne auch vergilbt, zum Basteln. Merci vielmals. 078 823 59 29

Dampfkochtopf Duromatic klein, max. drei Liter. 079 582 78 57

Leichter Notenständer, praktisch zum Transportieren. SMS. 079 708 72 82

Ältere Vespa, auch wenn defekt. Wird abgeholt. 079 262 42 27

Diverses

Verloren am 15. September, in Hünibach am See (Ländte): Ausweis in einem Etui. Falls ihn jemand findet, wäre ich sehr dankbar, wenn sich der Finder oder die Finderin kontaktiert. 076 322 31 60

Wer hat am 6. September meinen Koffer auf dem Schütz-Parkplatz gefunden und an die Wohnadresse zurückgebracht? Bitte melden wegen Finderlohn. 031 829 07 61

Gefundem am Montag, 16. September, beim Glasbrunnen: Kindersonnenbrille mit Verzierung. Bitte nur SMS. 079 356 33 00

Gefunden: Schlüssel zu Citroen, am Aareweg in der Engehalde. 079 418 81 63