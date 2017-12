SMS von Samstag, 02. Dezember 2017

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Ovalen Tisch für Kinderzimmer (Blatt: rot, Beine: orange), ca. 120 x 75 x 60 cm. Abzuholen in Faulensee. 079 391 86 51



Vier Samichlause-Säckli zum Befüllen. Abzuholen im Raum Thun. 076 735 00 30



«Bettgalgen». Aufziehhilfe. Ohne Montage. Passt an jedes Bett. SMS: 079 655 70 86



Saubere Matratze. 140 x 200 x 15. Weihnachtsdeko(Kugeln etc.). Zwei kleine Salzsteinlampen. Abzuholen in 3033. Nur SMS. 079 636 36 48



Kleine Mostpresse, ca. 3 Liter Inhalt. Abzuholen in Koppigen. 079 256 43 33



Schönes, bequemes 3er-Sofa (alcantara, Farbe: grün), sehr gut erhalten. Abholbereit in Toffen. 031 819 43 20



Hockeyartikel, diverse Grössen, ab ca. 14-Jährig. SMS. 078 685 61 28



Schönen Bürostuhl, Textilleder, schwarz. Abzuholen in Gwatt. Bitte SMS. 079 612 52 05



Klavier. Muss abgeholt werden (Parterre). 079 310 84 86



Doppelbett (Eiche hell, in gutem Zustand), je zwei Lattenroste, Matratzen und Nachttische sowie eine Kommode mit Spiegel. Kann ab Anfang Januar 2018 in 3550 abgeholt werden. Nur SMS. 079 794 38 78



Älteres Kinderbettli mit Matratzli (60 x 120 cm) und älteren Bürostuhl (ohne Armlehnen, schwarz). Abzuholen in Langnau. 079 288 64 03



Greifzange zum Aufheben von kleinen Gegenständen direkt vom Boden, ohne sich bücken zu müssen. 079 582 78 57







Gratis gesucht





Alte Stosskarrette aus Holz und alten „Ankehafe“ zum Gebrauch als Schirmständer. SMS: 078 610 26 27



Hundebox für mittelgrossen Hund. Bitte nur SMS. 079 332 57 09



Rapid Spezial. Merci. 079 262 49 42

Wer braucht seine Caran d`Ache Gouachefarben (in Tuben) nicht mehr? Viele Farben werden nicht mehr hergestellt. 079 727 04 33



Holz- oder Pizzaofen zum Brot backen. 079 482 35 71

Gute Bürolampe. 079 622 48 90



Schönen, farbigen Seidenteppich für farbiges Haus. 076 420 02 33



Um die Berge zu erkunden, wünsche ich mir eine Tourenski-Ausrüstung. SMS. 077 449 47 20



Zinnkännli und -Becher. 077 412 28 57



Bett für Teenager, Breite: mind. 1 m. Foto. 079 823 80 97



Rundstricknadeln in verschiedenen Längen und Stärken. 078 631 79 43



Unihockeyartikel. 079 823 80 97



Ikea Kommode mit Schubladen, weiss. 079 823 80 97



Velo. Region Thun. 077 449 31 16

Von Ikea: Stuva Schrank oder Malm Kommode mit Schubladen. 079 823 80 97



Mini-Unihockeygoal. 079 823 80 97



Elektrische Kettensäge. 079 480 41 90



Noëlinis zum Aufkleben. Von Coop. 079 355 97 32



Meine Enkelin und ich würden uns über gut erhaltene Puppenkleidchen für Baby Born Mädchen sehr freuen. Porto wird vergütet. 079 368 83 91



Frisierkopf mit langen Haaren (Coiffeur). 079 320 99 94







Diverses



Hilfe! Wem habe ich das Metallschild „Sulzer“ (55 x 17 cm) versprochen/zugesagt? Ich habe die Adresse verloren. Bitte SMS. 079 613 20 02



Wer vermisst sein Trek Bike. Steht in Sumiswald. 079 214 48 63