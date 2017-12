SMS von Freitag, 01. Dezember 2017

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Fachbücher für Terrariumbau. Haltung und Pflege von Kornnattern / Königsnattern und Klapperschlangen sowie Vogelspinnen und Skorpionen. In Burgdorf. 079 274 92 86



Sankt-Niklaus-Kostüm mit Zubehör. 034 445 18 48



Stiroporchügeli als Füllmaterial. Abzuholen in 3655 oder gegen Porto. 079 712 12 77



Verschiedene Bücher. Abzuholen in Aarwangen. 062 922 54 07



Zweier-Polstersessel. Leder, schwarz, verstellbare Rückenlehne. Sowie Zweier- Polstersessel. Leder, braun mit verstellbarer Rücken- und Sitzposition. 034 491 18 77



Druckerpatronen. HP 364 XL, neu, 3 Farben, fast neu, schwarz. Nur SMS. 078 804 49 66



Stoffschneider mit dazugehörender Matte. 40 × 55 cm. Ideal für Patchwork und Quilt. Ein „Schneidezirkel“, beides wenig gebraucht. Abzuholen in Sigriswil oder gegen Porto. 079 712 12 77







Gratis gesucht



Halbleinen-Gilet. Alt, mittlere Grösse. 033 675 15 52



Zionsharfen-Büchlein mit Sonntagschulliedern. 079 533 79 10



Funk-Wetterstation mit einem Aussenfühler. 079 692 79 06



Rundstricknadeln in verschiedenen Längen und Stärken. 078 631 79 43



Kunkel zu Berner Spinnrad (hellen Holz). Sowie Spinnrad mit grosser Spule für Spinnkurs. 079 777 73 48



Gesamtausgabe (Lehrer- und Schülerheft) von Bonne Chance 2 (oranges Buch). Für unsere Heimschule. 079 429 63 83



Velo. Thun und Umgebung. 077 449 31 16



Altes Töffli. 079 729 12 16



Papierrollen-Schneider. Schnittlänge 90 cm. Mit Unterbau. SMS. 079 751 64 40



Mundharmonika. 079 690 70 61



Digitalradio. 079 361 10 37



Gut erhaltene Feuerschale. 079 361 10 37



Funktionierende, einfache Digitalkamera. SMS. 079 361 10 37



Soda Stream. Bitte nur SMS. 079 373 31 05



Hörspielfiguren von der Migros. Wichtel oder Kleber. 078 665 40 54







Diverses



Die zwo Froue danke däm Ehepaar no einisch ganz härzlech, für das gschpändete, feine Getränk zum 75. Geburtstag. Das het üs sehr gfreut. Am 29. Novämber im „à la carte“ z Langethau. 079 772 01 81



Verloren: Adidasbrille mit korrigiertem Einsatz. Flugplatz Jägerheim / Vehweid. Velobrücke, Mühle, PZM. Finderlohn. 078 641 95 59



Wer flickt mir meinen Super-8-Filmprojektor? Bauer Visalux. 031 721 48 83



Würde jemand mit mir tauschen? Habe eine volle Karte Noelini (20 Kleber), bald eine volle Karte (10 Kleber) und drei volle Trophy-Karten. Würde sie gegen volle Karten Migroswichtel tauschen. 079 890 47 49



Gefunden auf der Eggiwilstrasse: Natel htc. Kann abgeholt werden im Kieswerk Liechti in Schüpbach. 079 461 50 86