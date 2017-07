SMS vom Samstag, 29. Juli 2017

Infobox

Zu verschenken



Kleiner Farbfernseher der Marke Lenco, schwarz, mit Standfuss, Diagonalmass ca. 47 cm, läuft einwandfrei. Abzuholen in Steffisburg. 079 244 22 71



Gartencheminée. Abzuholen in Burgdorf. 079 890 10 78



1 Dose Lifeplus Daily Biobasics, originalverpackt. Muss in 3266 Wiler b. Seedorf abgeholt werden. 079 234 24 24



Ein Kinderschreibtisch, weiss, mit drei Schubladen. Muss abgeholt werden. B: 131, H: 76, T: 65 cm. 079 414 17 59



1 Pommes Frites-Schneider von Tupperware. Muss abgeholt werden in 3628 Uttigen. 079 547 86 61



Militärzelt für 3 Pers. Abholen in Spiez. 079 428 76 64



Babybadewanne mit Ablauf und klappbarem Gestell. Muss in Spiez abgeholt werden. Nur SMS. 079 652 70 11



Zwei Kompostkörbe aus Draht. Müssen in 3075 abgeholt werden. 079 268 07 20



Liege, schwarzes Leder. Elektrisch verstellbar von Diga. 079 549 49 94



Alles Zubehör für Seidenmalerei. 079 549 49 94



Konfitürengläser. 079 307 88 10



Ein Ikea-Sack mit Sandelizüg. Bagger usw. In Belp. 079 738 17 38



Fabbri-Heckfahrradträger von Migros. Modell: BICI OK 2, Anschaffung 2011. 077 413 43 39





Gratis gesucht



Dachbox fürs Auto, gut erhalten. 079 296 44 60



Treibhaus und/oder Folientunnel. 079 586 62 82



Steht irgendwo ein Schlagzeug, das nicht mehr gebraucht wird? 079 320 68 10



Altes, möglichst grosses, rundes Kuchenblech. 079 457 80 03



L'Oréal Tecni Art Soft Curls Mousse. 079 647 18 27



Rentner sucht Legosteine für Lego Technic. Bitte nur SMS. 079 548 67 34



Sauerkrauthobel. 078 848 33 11



Ein i-Pad oder Tablet für ein Kind zum Spiele Runterladen und Spielen. Bitte per SMS. 076 761 19 78



Buch von Charlotte Link: „Das Haus der Schwester“. 079 780 00 53



Diverses Werkzeug, wie z.B. Hammer, Säge, Feile usw. Für Kinder und Erwachsene. Für Neueröffnung einer Waldspielgruppe. 079 728 04 07



Grosszügiges Hundehaus für Innenbereich. 062 961 53 56



Bernina Nähmaschine und Hometrainer. 078 600 77 41



Modelleisenbahn. Von Spur N bis LGB. Modell unwichtig. Auch Legoeisenbahn. Nur SMS . 079 448 72 54



Botanisier-Büchse zum Sammeln von Pflanzen. 079 595 09 80



Legosteine und Playmobilsachen. Raum Oberaargau. 079 564 72 19



Ein 125 ccm Motorrad. 076 761 17 16



Micky-Maus-Taschenbücher. Porto wird vergütet. Können auch abgeholt werden . Bitte nur SMS. 079 273 24 65



Hobby Bastler sucht Tischkreissäge. 079 525 54 04



Diverses



Mi Sohn het letscht Samstig, 22.7.17, ir S1 vo Thun nach Bern (Thun ab 15.43 Uhr) si lieblings Tschäppu vergässe. Är isch schwarz, farbig mit ere Barcelona-Ufschrift. Wär ne het gfunde, söu sich doch bitte mäude. 076 413 00 22