SMS vom Donnerstag, 27. Juli 2017

Zu verschenken



Alte Kommode in Shabby Chic, zwei grosse und zwei kleine Schubladen. 076 304 11 14



38 Beutel Migros Mania. Bitte nur SMS. 079 352 56 14



4 Sommerreifen auf Alufelgen, 195/65 R 15. 079 335 58 85



Bernerwägeli/Pferdewägeli. Abzuholen in Krattigen. 079 697 08 83



Kettler Hometrainer, neuwertig. 031 931 12 14



Migros Mania. 079 589 65 45



6 gut erhaltene Stühle mit hellem Kunstledersitz und Eichenfüssen. Bitte nur SMS. 079 737 06 83



Elektrische-Legoeisenbahn mit blauen Schienen. Läuft noch gut. Von den 80iger-Jahren VHS-Kassetten „Füürweehrmaa Sämi“, Bambi und andere mehr.10 grüne Metall-Geraniumkörbli zum Aufhängen an Geländer.034 415 16 93



Wanduhr aus Urgrossmutters Zeit. Abzuholen in Rüti bei Riggisberg. 079 304 75 57



Roter Bürostuhl (Kunstleder). 079 625 14 14



Kaffeemaschine Nescafé Dolce Gusto Piccolo, neu. Noch nie gebraucht. 079 697 70 76



Neuerer Kettler-Hometrainer. 078 927 23 36



1 Dose Bimbosan Premium 1, Verfalldatum 07.02.2018. Kann zugeschickt werden. 079 247 81 22



Original-Druckerpatronen HP Multipack 364XL (alle Farben), 2x, Wert ca 120.--. Abzuholen in Steffisburg. 079 418 24 55.



Kaval-Sattel mit Ord. Zaum. Muss abgeholt werden. 079 457 26 93



Massiver Kleintierstall für draussen, 70 x 50 x 45 cm. Abzuholen in Frutigen.079 562 74 60



Chicco-Bebewaage, mechanisch. Bitte abholen in 3758. 079 711 23 30



Damen- Motorradhelm, Grösse XS, schwarz, in Kirchberg. Nur SMS. 079 396 29 10



Bücherband „Kunst der Welt, China, Indonesien, Altamerika, die Steinzeit. In Spiez. Nur SMS. 079 654 30 29



Massiver Holz-Esstisch, H: 80 x B: 90 x L:150 cm, mit 6 Stühlen in sehr gutem Zustand. Bitte nur SMS. 078 628 01 94



Hundekorb oval (80 x 60 cm) mit Kissen Polyester, beides neu (von Landi). Wird von unserem Hund ignoriert und 5 neue Filter Cartridges für Bubble mspa (Kann Foto senden). 079 530 60 40



Holztisch, massiv, dunkelbraun, 110 cm, rund. Ausziehbar bis 220 cm. Dazu 5 Stühle. Alles in gutem Zustand. Abzuholen in Unterseen. Bitte nur SMS. 079 665 23 61



Mini-Trampolin. Wenig gebraucht. Abzuholen in Burgdorf. 079 344 07 49



Projektionsleinwand für Dia und Film mit Ständer. Muss in Interlaken abgeholt

werden. 079 751 46 75







Gratis gesucht



Trio Silk Seidengarn, Farbe 11 oder ähnlich. 079 344 12 53



Alte Badewanne oder Teichbecken. 078 745 62 55



Digitale Fotokamera. Wer hätte eine Canon mit Zoom? 076 749 45 44



Riesen Donut aus Plüsch. 078 710 48 15



Nähmaschine, kann ganz einfach sein, (gerader Stich und Zick-Zack). 079 372 53 60



Gehäkelte Decheli. Grosse und Kleine. Allerlei Spitzen zum Basteln und Werken. 079 203 46 75



Mofa Puch Maxi, auch defekt für Ersatzteile und basteln. 079 434 17 83



Motorrad 125 ccm oder grösser. 079 439 75 32



Damehose, Grösse 50/ 52. 079 225 84 79



Nora Roberts u Berndütschi Bücher im Rum Thun. 079 225 84 79



Lehrling sucht ein Töffli. 078 735 68 04



Migros-Chläberli. 078 710 48 15



Alte Militärmesser und Fiber für Militärmesser. Porto übernehme ich gerne.079 356 09 44



Gut erhaltene Einmachgläser 1 oder 1.5 Liter Inhalt. 077 425 25 39



Coop-Tropy-Pünkt. 079 766 46 96