Mit Skalpell und Nagellack

Und so ist sie nun in der Fusspraxis Irena Vondal in der Berner Lorraine angestellt. Auf gutem Fuss zu stehen, sei wichtig für das Wohlbefinden, sagt sie. Jede Linderung von Schmerzen bei Kunden verschaffe ihr eine gewisse Genugtuung: «Es ist einfach schön, zu sehen, wie die Leute aufatmen, wenn der Zehennagel nicht mehr bei jedem Schritt Schmerzen verursacht.»



Arbeitsset: Hautzange, Skalpelle, Pinzette und weitere Instrumente.

Ein eigenes Geschäft als Ziel

Die 26-Jährige betont, wie stimmig für sie ihr Beruf ist, auch wenn sie zwischendurch auch Füsse in desolatem Zustand zu sehen bekommt. Das gehöre halt zu ihrer Tätigkeit, das sei verkraftbar, sagt sie. Das Fussbad vor jeder Behandlung erleichtert ihr die Arbeit an diesen Füssen. «Ich konzentriere mich auf das Resultat am Ende der Behandlung, auf die Verbesserung des Zustandes.»

Es ist die individuelle Behandlung, die Kundenorientiertheit, die Larissa Ulmann dazu bewogen hat, nach der dreijährigen Ausbildung zur Fage nochmals weitere drei Jahre die Schulbank zu drücken, um als Podologin EFZ arbeiten zu können. Genug ist ihr das immer noch nicht. Ihr Ziel ist die Weiterbildung zur ­eidgenössisch diplomierten Podologin HF. So könnte sie ihr eigenes Geschäft eröffnen und vermehrt Risikopatienten behandeln, zum Beispiel Leute mit starkem Diabetes und anderen Krankheiten mit Folgen für die Füsse.



Nagelpflege: Damit es nicht mehr bei jedem Schritt schmerzt.

Im Dienst für die Gesundheit

Doch vorerst will die 26-Jährige möglichst viele Leute mit Problemfüssen glücklich machen, wie sie erzählt und holt aus der Schublade im Behandlungszimmer ihr neunteiliges Arbeitsset heraus. Eine Hautzange, zwei Skalpelle, eine Pinzette und weitere Instrumente glänzen metallisch. «Ja, das sind klassische Skalpelle», bestätigt die Podologin auf Nachfrage. Man lerne diese scharfschneidigen Arbeitsutensilien zu schätzen, so könne Hornhaut effizient entfernt werden. Wichtig sei natürlich auch die Nagelzange zur Reduktion des Nagels. Links und rechts einsetzbar, ist sie ein unabdingliches Werkzeug für Profis.