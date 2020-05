«Alles wird gut» – Buchhandlungen bereiten sich auf Wiedereröffnung vor Auch die Buchhandlungen öffnen am Montag wieder. Ein Augenschein in der Buchhandlung Sinwel im Lorrainequartier.

Daniel Stehelins Buchhandlung Siwel ist bekannt für Technik-, Eisenbahn- und Schulbücher. Foto: KEYSTONE/Alessandro della Valle

Auch die fast 450 Buchhandlungen in der Schweiz dürfen am Montag wieder ihre Türen öffnen. Die Vorfreude ist gross. Doch wie der neue Alltag aussehen wird, ist nicht so ganz klar. Ein Augenschein in Bern.

«Andrà tutto bene» steht auf dem Plakat, das seit Beginn des Lockdowns die Eingangstür der traditionsreichen Buchhandlung Sinwel im Berner Lorrainequartier schmückt. Alles wird gut. Daniel Stehelin ist offensichtlich Optimist geblieben in der Krise. Zwar hat auch sein Laden an Umsatz eingebüsst, aber Stehelin klagt nicht.

Er richtete umgehend einen Gratis-Lieferdienst ein und konnte, so berichtet er nicht ohne Stolz, die bestellten Bücher stets zügig ausliefern.

Foto: KEYSTONE/Alessandro della Valle

Engpässe wie manch ein Grossvertrieb kannte er nicht. Sinwel bietet Belletristik und Krimis an, ist aber auch bekannt für Technik-, Eisenbahn- und Schulbücher. Dadurch hat er eine recht konstante Nachfrage.

Nun freut sich Stehelin darauf, seinen Laden wieder zu öffnen. Im Hinblick auf den 11. Mai hat der Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband (SBVV) für seine Mitglieder ein vierseitiges Muster-Schutzkonzept ausgearbeitet.

Zweierlei Zonen

Dort sind vielerlei Details geregelt, von der erlaubten Anzahl Personen (1 Mensch pro 10 Quadratmeter Verkaufsfläche) über die empfohlenen Raumteilungen, von Empfehlungen zu den «Bewegungs- und Aufenthaltszonen» bis hin zu Hygienemassnahmen wie Trennscheiben im Kassenbereich.

Foto: KEYSTONE/Alessandro della Valle

Etwa 700 Franken hat Stehelin für Materialien ausgegeben, vor allem für Plexiglas und für ein einfaches elektronisches Ticketing-System aus Italien: Es regelt den Zutritt für die Kunden seiner Postagentur, die er nebenbei in den Räumlichkeiten der Buchhandlung führt.

Viele strategische Fragen gab es zu klären, zum Beispiel: Wie kommen Postkunden und Bücherwürmer am besten aneinander vorbei? Wie sind die Laufwege? Könnte man Ein- und Ausgang in den Laden trennen? Wie und wo können Kunden der Buchhandlung individuell beraten werden?

Die Sache mit dem Genuss

All diese Fragen seien lösbar, ist Stehelin überzeugt. Doch eine Unwägbarkeit bleibt. Denn Kunden verhalten sich in einer Buchhandlung anders als im Supermarkt. Dort geht man rein, im Idealfall mit einer Einkaufsliste, sucht sich seine Sachen zusammen, zahlt und verlässt den Laden wieder.

Der Besuch in einer Buchhandlung ist dagegen für viele mit Genuss und Freizeit verbunden, mit dem Schmökern in Neuerscheinungen, vielleicht auch mit einem Schwatz mit der Buchhändlerin.

Foto: KEYSTONE/Alessandro della Valle

Wie gemütlich ist das alles, wenn die erlaubte Anzahl Kunden beschränkt ist und draussen vor der Tür schon die nächsten Leute warten?

Der Alltag werde zeigen, wie sich das alles einspiele, sagt Daniel Stehelin. Er bleibt optimistisch. Andrà tutto bene, so hat es jedenfalls der italienische Rapper Nesli gesungen.

Und eins ist klar, es steht auf Seite 2 des Muster-Schutzkonzepts: «Der direkte Kontakt mit Büchern ist unbedenklich.»

( SDA/ber )