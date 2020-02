Interlaken – Bruno Durrers Spuren

führen bis zum Weltkongress In 14 Wochen findet in Interlaken der fünftägige Kongress der Internationalen Gebirgsmediziner statt. Bruno Petroni

Die Bergretter bergen in Sörenberg einen verunfallten Skifahrer. Foto: Bruno Petroni

Erstmals seit 14 Jahren findet der Weltkongress der Internationalen Gebirgsmediziner (ISMM) im Berner Oberland statt. «Für uns ist dies eine einmalige Gelegenheit, über 500 Teilnehmer und 50 Referenten zum Thema in Interlaken zu versammeln», freut sich die Organisatorin des Anlasses Monika Brodmann-Maeder. Die leitende Ärztin des Notfallzentrums am Berner Inselspital und Forscherin am Institut für Alpine Notfallmedizin in Bozen (Italien) ist schon seit über zwei Jahrzehnten in der ISMM dabei und wird am Kongress vom 1. bis 5. Juni als Nachfolgerin des Südtirolers Hermann Brugger zur neuen Präsidentin gewählt. Die in Interlaken wohnende 58-jährige angehende Professorin war damals durch die Zusammenarbeit mit Nicole Niquille, der ersten Schweizer Bergführerin, sowie dem Lauterbrunner Arzt und Bergrettungspionier Bruno Durrer quasi in die Szene gerutscht. «Bruno Durrer war mein Mentor; er hat damals den Weltkongress auch erstmals ins Berner Oberland geholt. Von ihm erhielt ich auch das Werkzeug, mit welchem ich schliesslich über zehn Jahre lang Gebirgsrettungskurse organisieren konnte», erinnert sich Monika Brodmann-Maeder.